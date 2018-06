Anzeige

Gronau.Im jährlichen Wechsel finden in Gronau die Besuche mit den Freunden aus Pfaffenheim statt. Der Freundeskreis Gronau-Pfaffenheim konnte in diesem Jahr 28 Gäste aus der Partnergemeinde im Elsass willkommen heißen. Freundeskreis-Vorsitzender Peter Jenal sowie Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit begrüßten die Gästeschar am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus, die nach einem Besuch in der Pfälzer Gemeinde Sankt Martin am Nachmittag in Gronau eintraf.

Eine Gruppe Kinder der Gronauer Märkerwaldschule unter Leitung von Dagmar Hirschberg unterstützte den Empfang mit einer musikalischen Einlage. Sehr gelungen war der Kanon „Bruder Jakob“, der natürlich in französischer Fassung mit allen Anwesenden gesungen wurde.

Den Abend verbrachten die Gäste in ihren Partnerfamilien in Gronau. Am Sonntagmorgen traf man sich zu einer Stadtführung in Heppenheim. Zur Einstimmung schenkte der Freundeskreis ein Gläschen Heppenheimer Wein aus, bevor man durch die Gässchen der Altstadt mit den herrlichen Fachwerkhäusern den Stadtführern folgte.