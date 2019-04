Besuch im Englischen Theater

Bensheim.Der Freundeskreis Bensheim-Amersham bietet am Freitag, 3. Mai, eine Fahrt ins Englische Theater in Frankfurt an. Mit „Apologia“ steht ein Stück von Alexi Kaye Campbell auf dem Programm.

In der Ankündigung heißt es: „Apologia startet als klassische Dinnerparty: gesellig, weinselig und zunehmend eskalierend. Als die renommierte Kunsthistorikerin Kristin Miller zum Geburtstag lädt, kochen die sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der Familiengeschichte hoch. Apologia ist eine herrlich desaströse Familienzusammenführung, kombiniert mit einem kritischen Blick auf die Idealisten der 68er Bewegung und deren Umfeld.“

„The English Theatre“ in Frankfurt ist ein englischsprachiges Theater in Frankfurt am Main, es wurde 1979 gegründet. Spielort ist das Gallileo-Hochhaus im Bahnhofsviertel.

Abfahrt am Bensheimer Bahnhof ist um 18.01 Uhr, wo auch die Fahrt am Abend (ca. 23.55 Uhr) wieder endet. Um verbindliche Anmeldung bis 16. April wird gebeten. red

