Wer das Angebot für sich oder seine Angehörigen in Anspruch nehmen möchte, ist zu einem Schnuppervormittag eingeladen und kann sich wenden an: Cornelia Tigges-Schwering, Mehrgenerationenhaus Bensheim/Caritaszentrum Franziskushaus, Telefon 06251/854250.

Am 6. Juni kein Computertreff

Der monatlich im Mehrgenerationenhaus stattfindende Computertreff für Jung und Alt fällt am Mittwoch, 6. Juni, aus. Das teilten die Veranstalter am Montag in einer Pressemitteilung mit. red

