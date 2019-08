Betriebe bleiben erreichbar

Gronau.Die Auswirkungen der Sanierung der Märkerwaldstraße im Gronauer Oberdorf auf den innerörtlichen Verkehr werden nach wie vor diskutiert. Zwar haben die Stadtverwaltung und der Zweckverband KMB in einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Ortsbeirats längst Planungen für eine geeignete Baustellenumfahrung erstellt.

Doch scheint bei vielen Auswärtigen der Eindruck zu bestehen, Gronau werde beziehungsweise sei bereits jetzt komplett von der Außenwelt abgeschnitten. „Es rufen Kunden an und wollen wissen, ob sie überhaupt mit dem Auto zu uns fahren können“, äußerte sich beispielsweise Gabi Beyer-Niggemann, die in der Hintergasse einen Second-Hand-Laden für Kindermode betreibt. Auch weitere Gewerbetreibende wie der örtliche Winzer Volker Dingeldey erhielten derlei Anfragen.

Um Einbußen für die lokale Wirtschaft abzuwenden, sah sich nun Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit gezwungen, eine Presseerklärung zu veröffentlichen. „Gronau ist trotz der Straßensanierung auch weiterhin für den motorisierten Individualverkehr erreichbar“, heißt es darin. Zwar könne es durch die Umleitungsführung im Ortskern mitunter zu Rückstaus kommen, ein großer Teil des Dorfes bleibe von der Baumaßnahme aber unberührt. Auch zum örtlichen Nahversorger könne man weiterhin problemlos fahren.

Einrichtungen wie Grundschule, Kindergarten, Kirche, Dorfgemeinschaftshaus oder Sportgelände sind sowieso ohne Weiteres mit dem Pkw erreichbar. Selbst wenn die sich ohnehin manchmal schwierig gestaltende Parkplatzsuche derzeit etwas länger dauern kann. Gerade im historischen Ortskern rund um den Dorfplatz Römer.

Zumindest der Freizeitverkehr soll während der Sanierungsarbeiten aber nach Möglichkeit reduziert werden. So weist seit Baustellenbeginn die Beschilderung entlang der K 58 aus Bensheim kommende Naherholungssuchende und Wandertouristen darauf hin, vom Naturpark-Parkplatz Märkerwald am Talende auf den Parkplatz Friedhof/Bordmühle in Zell auszuweichen. Die Zufahrt zu den örtlichen Gast- und Straußwirtschaften ist jedoch frei.

Info-Veranstaltung am 27. August

Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung am 27. August um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus wollen die verantwortlichen Magistrats- und KMB-Vertreter unter anderem erläutern, wie der Verkehr vom beziehungsweise ins Oberdorf ab dem zweiten Bauabschnitt geführt werden soll. Eines steht bereits jetzt fest: Auch dann werden die Händler und Dienstleister in Gronau für ihre autofahrenden Kunden erreichbar sein. red

