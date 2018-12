Betrunken gegen Baum gefahren?

Bensheim.Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag von Passanten so beschäftigt worden, dass er seine Fahrt bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei nicht fortsetzen konnte.

Der Mann fiel in der Mierendorffstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße in Auerbach auf. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest beim 60-jährigen Bensheimer zeigte 2,36 Promille an. Außerdem hatte sein Auto frische Unfallschäden. Der rote VW Polo ist an der vorderen rechten Stoßstange, an der vorderen rechten Beleuchtungseinrichtung und an den beiden hinteren Kotflügeln beschädigt.

Frische Holzfasern an der verbeulten Stoßstange deuten darauf hin, dass das Auto mit einem Baum kollidiert war, so die Polizei. Der Bensheimer will von Alsbach über Zwingenberg nach Auerbach gefahren sein. Die genaue Wegstrecke und den möglichen Unfallort konnte oder wollte der alkoholisierte Fahrer gegenüber der Polizei nicht nennen.

Die Polizei ist für die weiteren Ermittlungen auf Zeugen angewiesen, die am Donnerstag den später beschädigten roten VW Polo auf dem Weg nach Auerbach bemerkt haben. Alle Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim entgegen, Telefon 06251/84680. pol

