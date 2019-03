Beute auf der Flucht zurückgelassen

Bensheim.Nach einem Einbruch am Donnerstagabend haben die Täter bei ihrer hastigen Flucht einen Teil der Beute zurückgelassen. Der Einstieg der zwei Personen über die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Nussallee in Schönberg blieb nicht unbemerkt: Der Einbruchsalarm erreichte die abwesenden Hauseigentümer gegen 18.50 Uhr auf dem Handy.

Der verständigte Nachbar stellte daraufhin die zwei Fremden fest, die eiligst das Weite suchten und in Richtung Hofweg wegrannten. Nach ersten Feststellungen konnten die Täter eine Perlenkette erbeuten. Auf der Flucht ließen sie den zuvor entwendeten Möbeltresor zurück.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim sucht Zeugen, die die Personen bemerkt haben und Hinweise geben können. Telefon 06252/7060. pol

