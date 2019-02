Bewegung im Stubenwald

Bensheim. Lange Zeit war es ruhig im Stubenwald. Ende 2017 weihte die Firma AVL Deutschland ihre neue Montagehalle im Gewerbegebiet ein. Seitdem hat sich vordergründig wenig getan. Doch der Eindruck täuscht. „Wir haben einige Verträge schon vor langer Zeit geschlossen. Doch es dauert danach erfahrungsgemäß immer ein bisschen, bis es an die Umsetzung geht“, erklärte Helmut Richter, Geschäftsführer der Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim.

Die MEGB ist für die Vermarktung und den Verkauf der Grundstücke im zwölf Hektar großen Gebiet zuständig. Seit ein paar Tagen werden Richters Aussagen praktisch untermauert. Bagger sind unterwegs, Vorbereitungen für weitere Neuzugänge werden getroffen. Dazu zählt die Pfaff Industriesysteme und Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL aus Lorsch. Das Unternehmen baut auf 16 000 Quadratmetern im Stubenwald ein Büro- und Produktionsgebäude.

Hinter dem etwas sperrigen Firmentitel verbirgt sich die frühere KSL Keilmann Sondermaschinenbau GmbH aus der Nachbarstadt, Seit 2013 gehört man zur ShangGong Europe GmbH, einer Mehrheitsaktionärin der Branchengrößen Dürkopp Adler in Bielefeld und Pfaff in Kaiserslautern. Im März 2015 ist die Firma mit Pfaff verschmolzen.

Die Zeichen auf Erweiterung stehen bei Twin Busch. Der Mittelständler hat seit 2008 seinen Hauptsitz an der Ampèrestraße in Bensheim und plant nun eine Erweiterung im Stubenwald. Das bestätigte Geschäftsführerin Gabi Busch am Mittwoch auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Bauantrag sei eingericht, Details zum Vorhaben befinden sich noch in der Abstimmung. dr

Bericht in der Freitagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.02.2019