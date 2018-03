Anzeige

Bensheim.Bei der SSG Bensheim startet nach den Osterferien ein Bewegungs- und Entspannungskurs. Der Kurs richtet sich an Erwachsene, die sich eine Stunde Auszeit vom Alltag nehmen möchten.

In den einzelnen Stunden werden Übungen aus dem Qi Gong, Yoga, Fußtraining, Rücken-Nacken-Training genutzt, um aus dem Alltag abzutauchen und in Bewegungen zu kommen, die dem Körper guttun, ihn stärken und den Kopf abschalten. Die Stunden werden jeweils mit verschiedenen Entspannungsmethoden beendet. Der Kurs wird von Verena Egger, zertifizierte Bewegungs- und Entspannungspädagogin, durchgeführt und findet an folgenden Donnerstagen statt: 12., 19., 26. April, 3., 24. Mai, 7., 14. und 21. Juni, jeweils von 19.45 bis 20.45 Uhr, in der oberen Halle der Liebfrauen-Schule in Bensheim.

Mehr Informationen und Anmeldung: in der Geschäftsstelle, Augartenstraße 13 oder per Mail an info@ssg-bensheim.de red