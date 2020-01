Bensheim.Das Bensheimer Bürgerfest wird in diesem Jahr vom 4. bis 7. Juni gefeiert. Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, 4. Juni, 18 Uhr, durch Bürgermeister Rolf Richter mit dem obligatorischen Fassbieranstich auf der Bühne am Storchennest.

Wie immer ist die Mitwirkung am Bürgerfest in der Fußgängerzone den Bensheimer Vereinen vorbehalten, die mit ihren Ausschank- und Imbissständen vier Tage lang für Geselligkeit in der Innenstadt sorgen und dabei auch ihre Vereinsfinanzen aufbessern können.

Voraussetzung ist eine frühzeitige Anmeldung, die bis 29. Februar beim Verkehrsverein Bensheim vorliegen sollte. Später eingehende Bewerbungen können nur berücksichtigt werden, wenn das Platzkontingent noch nicht erschöpft ist.

Bewerbungen für das Bürgerfest 2020 nimmt der Verkehrsverein Bensheim unter der Anschrift Kirchbergstraße 18 in Bensheim, per Fax an 06251/5826331 oder als E-Mail an info@verkehrsverein-bensheim.de entgegen.

