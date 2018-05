Bezahlbarer Wohnraum als Kernthema

Anzeige

Bensheim.Die SPD Bensheim „Mitte plus“ lädt für Mittwoch (9.), 19.30 Uhr, zur Hauptversammlung in die Gaststätte Präsenzhof ein. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Werner Bauer wird der Kassierer Thomas Graubner einen Überblick über die aktuelle Finanzlage des Ortsbezirks geben. Die Prioritäten des sozialdemokratischen Regierungsprogramms für die Jahre 2019 bis 2024 in Hessen erläutert die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann in ihrem anschließenden Referat. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sieht die SPD dabei als Kernthema, das eine neue Regierung vorrangig anzugehen hat.

Aber auch neue Ideen im Bereich der Mobilität und Schaffung von Chancengleichheit in der Bildungspolitik zählt die SPD zu wichtigen Themen. Umsetzungsmöglichkeiten will Karin Hartmann an diesem Abend aufzeigen.

Gäste sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. red