Bezahlbarer Wohnraum Thema bei den Grünen

Auf Bundesebene wird über die Idee einer höheren Besteuerung dieser unbebauten Grundstücke nachgedacht, um eine Bebauung zeitnah zu erreichen. Es würde neuer Wohnraum geschaffen und Spekulation verhindert.

Die Grünen wollen über diese Idee in ihrer Fraktionssitzung diskutieren und über die Frage, ob es weitere Möglichkeiten gibt, jahrelang brachliegende Bauplätze im Innenbereich für Wohnraum nutzbar zu machen.

Gleichzeitig geht es dabei auch um die weitere Stadtentwicklung, denn die Infrastruktur muss bei einer wachsenden Stadt mithalten können. Diese Themen werden in der öffentlichen GLB-Fraktionssitzung am Dienstag (27.) um 20 Uhr im Restaurant Präsenzhof in der Bahnhofstraße beraten. red

