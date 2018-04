Anzeige

„Und doch spüren wir – nur bei aufmerksamer Selbstbeobachtung und Selbstreflektion –, dass auch wir selbst etwas zur Krise beitragen. Dass sich auch in uns selbst ungeahnte Tiefen und Sehnsüchte und Fallen auftun. Dass wir einseitig und eng geworden und in der immer gleichen Wahrnehmung und Interpretation gefangen sind“, heißt es in einer Ankündigung.

Die Veranstaltung aus der Reihe „Forum Wissen für das Leben“ findet am Donnerstag um 19 Uhr in den Räumen in der Promenadenstraße 10- 12 in Bensheim statt. Der Eintritt ist frei. Um einen freiwilligen Kostenbeitrag wird gebeten. red

