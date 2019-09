Bensheim.Zu einem Vortrag mit dem Thema „Beziehungen und andere Katastrophen – Beziehungskrisen rechtzeitig erkennen und meistern“ laden das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation sowie die Deutsche Heilpraktikerschule Bensheim ein.

Klaus Kapitza, Heilpraktiker für Psychotherapie, wird am Mittwoch, 25. September, um 19 Uhr in den Räumen der Heilpraktikerschule Bensheim in der Promenadenstraße 10 bis 12 in Bensheim referieren.

In der Ankündigung heißt es: „Beziehungen verlaufen nicht wie im Märchen. Häufig gibt es Missverständnisse und Streit. Doch jede Beziehungskrise birgt die Chance, daraus gestärkt hervorzugehen.“ red

