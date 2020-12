BfB bereitet Sitzungen vor

Bensheim.Die nächste Telefonkonferenz der Fraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (8.) um 18 Uhr statt. „Wir bereiten die Stadtverordnetenversammlung für die Verabschiedung von Bürgermeister Rolf Richter und die Amtseinführung unserer neuen Bürgermeisterin, Christine Klein, am 14. Dezember und die Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember vor“, informiert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

In der Telefonkonferenz werden die Entwürfe für die Flyer zur Kommunalwahl zu den Themen Sozialpolitik und für Bensheim-Mitte vorgestellt. „Wir wollen, dass es mit den Planungen mit dem Meerbachsportplatz weitergeht. Dazu sind Umplanungen, die unter anderem den Lärmschutz stärker berücksichtigen, notwendig. Wir wollen in einem Antrag mit anderen Fraktionen die notwendigen Änderungen auf den Weg bringen, um unser Ziel – Sozialwohnungen – sicherstellen. Bei den Planungen von vorne zu beginnen würde eine weitere Zeitverzögerung von mindestens ein bis zwei Jahre bedeuten. Bensheim braucht diese Sozialwohnungen und die notwendigen Änderungen tragen wir mit“, erklärt Norbert Koller. red

