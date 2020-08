BfB bewertet den Abriss kritisch

Bensheim.„Die Summe von Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Sparkasse Bensheim lässt sich nur ungenügend mit dem Begriff Zick-Zack-Kurs umschreiben. Wir müssen feststellen, dass Millionenwerte zum Schaden der Sparkassen-Kunden und der Kommunen verloren sind. Wir fordern als BfB-Fraktion Transparenz, die Übernahme von politischer Verantwortung und die ernsthafte und ergebnisoffene Prüfung der Frage einer Fusion mit der Sparkasse Starkenburg. Für eine solche Fusion spricht vieles, um die Sparkassenstrukturen dauerhaft zu erhalten“, meint BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Fragenkatalog aufgestellt

Man gebe sich nicht damit zufrieden, dass das nach einer umfassenden Sanierung im Mai 2002 eingeweihte damals neue Hauptgebäude der Sparkasse am Bahnhof einfach abgerissen werden soll. „Wir verlangen, dass geprüft wird, ob das architektonisch reizvolle Gebäude weiter genutzt werden kann. Das würde die Möglichkeiten auf der großen Freifläche für Wohnungen und Grünanlage deutlich verbessern“, betont Stadtverordneter Norbert Koller hin.

Die BfB-Fraktion hat einen umfassenden Fragenkatalog erarbeitet, der durch die Sparkasse und durch den Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse Bensheim, Bürgermeister Richter, in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beantwortet werden soll.

Dabei wird Auskunft zu verschiedenen Themenbereich verlangt – vom Verkauf des Verwaltungsgebäudes in der Werner-von-Siemens-Straße über alternative Standorte für die Hauptstelle und das Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Eric Tjarks bis hin zu einer möglichen Fusion mit der Sparkasse Starkenburg.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte auf Antrag der BfB-Fraktion in der Sitzung am 25. Juni dieses Vorgehen bei Enthaltung der CDU und der AfD so beschlossen.

Der Haupt- und Finanzausschuss tagt am Donnerstag (3.) um 18.30 Uhr im Kolpinghaus. red

