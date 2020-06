BfB bringt erneut Fusion ins Spiel

Bensheim.„Der Zickzackkurs bei der Sparkasse Bensheim erinnert fatal an die Vorkommnisse beim Haus am Markt. Wir vermissen Transparenz, Verantwortlichkeiten, klare nachvollziehbare Aussagen und die Klärung der für uns offenen Frage, ob es nicht für alle Beteiligten besser ist, wenn die Sparkasse Bensheim mit der Sparkasse Starkenburg Gespräche zur Klärung der Frage der Vor- und Nachteile einer Fusion beider Geldinstitute aufnimmt“, erklärt BfB-Stadtverordneter Franz Apfel in einer Pressemitteilung.

Die Wählergemeinschaft will eine ergebnisoffene Klärung dieser Frage, die im Interesse aller Kunden und der Kommunen sein könne. Mit der Aussage, dass eine Fusion kein Thema sei, „lassen wir uns nicht abspeisen“, so Apfel.

„Bei der Volksbank normal“

Die BfB spricht sich dafür aus, dass Bürgermeister Rolf Richter in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Bensheim und als Mitglied des dortigen Bauausschusses zusammen mit dem Sparkassen-Vorstand, Eric Tjarks, in die nächste öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eingeladen werden. Dabei sollte das aktuelle Neubau-Projekt vorgestellt und über die bisher entstandenen Planungskosten sowie über die Verlängerung des Mietverhältnisses in der Wormser Straße berichtet werden. Fusionen bei den Volksbanken seien ganz normal. „Die Argumente für die Beibehaltung beider Sparkassen müssen stichhaltig sein, denn Argumente gegen eine Fusion sind nicht zu erkennen. Die Sparkasse Starkenburg fördert ebenfalls Vereine und Kulturschaffende und schüttet Gewinne an die beteiligten Kommunen aus. Wir wollen, dass über dieses Thema ergebnisoffen kommuniziert wird. Denkverbote akzeptieren wir nicht“, betont Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB.

Bei einer Satzungsänderung der GGEW AG war der Vorstand des Unternehmens ebenfalls in den Haupt- und Finanzausschuss eingeladen worden, um Fragen zu beantworten. Das sollte man auch bei dem Thema Sparkasse so handhaben.

„Wir sprechen uns ausdrücklich für den Erhalt der Verwaltung und der Beratung auf dem Sparkassengrundstück aus, um unsere Innenstadt nicht zu schwächen“, meint Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Das Geldinstitut hatte – wie berichtet – von den Überlegungen Abstand genommen, auf einem Areal am Berliner Ring zu bauen und dort einen Großteil der Verwaltung unterzubringen. Stattdessen will man sich nun vollständig auf das Zentrum konzentrieren. Eine Entscheidung, wie es mit dem Bauvorhaben aussieht, soll noch in diesem Monat fallen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020