BfB diskutiert über das Bürgerhaus

Bensheim.Die Mehrkosten für die Sanierung des Bürgerhauses stehen im Mittelpunkt der BfB-Fraktionssitzung am Dienstag (23.) ab 19 Uhr im „Hotel Felix“. „Bensheim braucht ein saniertes und barrierefreies Bürgerhaus. Deshalb werden wir die Mehrkosten kritisch prüfen und mittragen müssen“, sagt Norbert Koller für die Fraktion.

Aufgrund der derzeit konjunkturell bedingten Baukostensteigerungen erweise es sich als gravierender Fehler, dass die Sanierung nicht bereits in der letzten Wahlperiode auf den Weg gebracht wurde. „Die bereits beauftragten Finanzmittel für die Bürgerhaussanierung werden wir nicht ohne Gegenwert in den Sand setzen und das als Sparmaßnahme verkaufen. Bei der Sanierung des Bürgerhauses gibt es kein Zurück“, betont Stadtverordneter Franz Apfel.

Um 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im „Hotel Felix“. Dann steht der neu erstellte „Green City Masterplan“ für Bensheim erstmals auf der Tagesordnung bei der BfB. „Wir sprechen über die Bestandsaufnahme der Luftbelastung in Bensheim und die Handlungsempfehlungen. Schwerpunkt der Sitzung sind die Vorschläge eines Fachbüros für den Verkehr und eine grüne Infrastruktur in Bensheim“, so Joachim Uhde, der die BfB im Magistrat vertritt. Interessierte Gäste sind für 19.45 Uhr eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018