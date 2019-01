BfB diskutiert über Leerstände

Bensheim.Die Vorbereitung der drei Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung steht im Mittelpunkt der nächsten Fraktionssitzung der Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (29.) ab 19 Uhr im Hotel Felix. Dabei stehen die beiden Bebauungspläne für Fehlheim und nördlich der Schwanheimer Straße im Mittelpunkt der Betrachtung.

Ab 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix. „Wir beraten die Situation in der Bensheimer Fußgängerzone, sprechen über Leerstände in Geschäftsflächen, die Bedeutung des früheren Kaufmannsstammtisch im Stadtgeschehen und sprechen über notwendige Änderungen in der Stadt, um die Innenstadt wieder attraktiver zu machen. Auch die Frage, welche Geschäfte in Bensheim vermisst werden, werden wir behandeln“, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Ein Nahversorger für die Innenstadt sei dabei von entscheidender Bedeutung für die Bewohner. „Der Wochenmarkt ist attraktiver geworden: Es gibt mehr Verkaufsstände. Diese Entwicklung soll auf jeden Fall fortgesetzt werden“, meint die neue Stadtverordnete Ruth Wohland.

Außerdem wird einen Blick auf die Nachbarstadt Zwingenberg geworfen, der es gelungen ist, mit dem Abend-Markt eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die rundum gelungen ist. Interessierte Gäste sind ab 19.45 Uhr eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019