BfB fordert mehr Respekt und Fairness

Bensheim.Ihre nächste Fraktionssitzung als Telefonkonferenz führt die BfB-Fraktion am Dienstag (21.) um 18 Uhr durch. Die Bürger können Anregungen und Hinweise per E-Mail an info@bfb-bensheim.de an die Kommunalpolitiker richten.

Den Stillstand bei den Neubauplänen bei der Sparkasse Bensheim wolle man nutzen, um über eine Fusion der Sparkasse Bensheim mit der Heppenheimer Sparkasse zu beraten. Die Verwaltung und Beratung bei der Sparkasse Bensheim sollten auf dem bestehenden Grundstück des Geldinstituts in der Innenstadt erfolgen, auch bei einer Fusion müsse dort die Innenstadt wieder gestärkt werden. „Die Sparkasse Bensheim ist in eine schwere Schieflage geraten, deshalb habe ich bereits bei der Beratung des Nachtragsplans 2019 darauf hingewiesen, dass es keine Denkverbote bei der Sparkasse geben darf“, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Grünflächen in Bensheim. Die Firma Baader-Konzept GmbH hatte 2017 sämtliche Freiflächen und Grünbereiche untersucht und katalogisiert, informierte Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. Ziel war es, eine Übersicht mit stadtökologischer, sozialer und stadtbildprägender Bedeutung zu erhalten.

In öffentlichen Auseinandersetzungen, besonders in Schriften der „Mutbürger“ und in Äußerungen von Mitgliedern des Bürgernetzwerkes, sei die legitime Kritik von Stadtverordneten am Wettbewerbsverfahren zum Haus am Markt infragegestellt, abgewertet und unrichtig dargestellt worden. Ebenfalls bei der Vorgehensweise der Rathausspitze, die vom Stadtparlament die beschlossene Planung am Marktplatz zurückzuziehen, seien Stadtverordnete in einem schlechten Licht dargestellt worden, so die BfB. „Hier geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern darum, ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtparlamentes Respekt entgegenzubringen und zu schützen“, schreibt die Wählergemeinschaft. Faire Kritik und Diskussionen seien ausdrücklich erwünscht.

„Gerade in Zeiten zunehmender Bedrohungen und Gewalthandlungen gegen Kommunalpolitikern sollte im öffentlich-demokratischen Raum kein Vorschub geleistet werden. Diese Zusammenhänge wollen wir in den Fokus nehmen“, teilt Stadtverordneter Norbert Koller mit.

Zudem erwartet die BfB in Sachen Marktplatz die Bereitschaft des hauptamtlichen Magistrats, einen großen Konsens bei der weiteren Vorgehensweise zu finden. red

