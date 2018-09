BfB-Fraktion im „Sinnesgarten“

Bensheim.Zu einem Ortstermin im neu errichteten „Sinnesgarten“ des Awo-Sozialzentrums in der Eifelstraße trifft sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) mit der Betriebsleiterin des Sozialzentrums, Tanja Eichelbaum, am Montag, 24. September, um 17 Uhr. Interessierte Gäste sind zum Ortstermin im Sinnesgarten willkommen, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

„Nachdem wir an der Eröffnung bereits teilnahmen interessiert uns die weitere Entwicklung des Projekts. Mit unserem Ortstermin wollen wir ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit des Sozialzentrums zum Ausdruck bringen“, betont BfB-Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt Saggau. Im Anschluss an den Ortstermin findet eine Fraktionssitzung in den Räumen des Awo-Sozialzentrums statt, bei der die kommende Stadtverordnetenversammlung vorbereitet wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018