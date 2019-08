BfB für „richtige Bürgerbeteiligung“

Bensheim.In einer Sondersitzung der BfB-Fraktion hat die Wählergemeinschaft ihren Kurs zum Thema Haus am Markt und zur Belebung des Marktplatzes abgesteckt. „Wir halten die Entscheidung des Bürgermeisters, den Neubau des Hauses am Markt, kurz vor der erwarteten Baugenehmigung zu stoppen, für einen politischen Fehler, der beträchtlichen finanziellen und Vertrauensschaden nach sich zieht. Der Stopp wäre vor dem Abriss sinnvoll gewesen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Richter habe erklärt, dass er den entstandenen Schaden transparent darstellen werde. Die BfB begrüßt diese Erklärung.

Der BfB-Fraktion gehe es jetzt darum, die Bürgerschaft von Beginn an aktiv einzubinden. Das bedeute Bürgerbeteiligung – „aber richtig, umfassend und ergebnisoffen“, erklärt die BfB in einer Stellungnahme, die von allen Stadtverordneten, Magistratsvertretern und Vertreterinnen in den Ortsbeiräten der Wählergemeinschaft getragen werde.

„Wir begrüßen und unterstützen das Angebot des Bürgernetzwerkes, einen Beteiligungsprozess zum Marktplatz und zum Haus am Markt durchzuführen und ein Ergebnis vorzulegen. Auf dieser Grundlage schlagen wir einen ergebnisoffenen Architektenwettbewerb für die Gestaltung des Marktplatzes vor“, heißt es weiter. Die Ergebnisse des Wettbewerbes sollten auf einer Bürgerversammlung der Stadt Bensheim vorgestellt und diskutiert werden. Die Bürger seien aktiv zu beteiligen, bevor die Gremien ihre Entscheidung treffen. „Das verstehen wir unter Bürgerbeteiligung. Diesen Vorschlag werden wir am Dienstag den Koalitionspartnern unterbreiten.“

Viele jüngere Menschen hätten sich das Café Extrablatt als Treffpunkt im neuen Haus am Markt gewünscht. Man gehe ergebnisoffen an diesen Bürgerbeteiligungsprozess heran. Gleichzeitig verweist die BfB auf die Nachbarstadt Heppenheim, deren Marktplatz durch Cafés und Restaurants vorbildlich belebt sei. „Ähnliches wünschen wir uns auch für Bensheim“, betont die Wählergemeinschaft abschließend in der Pressemitteilung. red

