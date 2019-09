BfB heute im Winzerdorf

Bensheim.Am heutigen Winzerfest-Dienstag (3.) treffen sich Freunde, Unterstützer, Stadtverordnete, Magistrats- und Ortbeiratsmitglieder der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) um 18 Uhr im Winzerdorf in der Bucht der Gebietswinzergenossenschaft Bergstraße, die vor der Apotheke am Marktplatz steht. Dort hat Joachim Uhde, der die BfB im Magistrat vertritt, Tische und Bänke für die BfB reservieren lassen.

Im gemeinsamen Gespräch will man sich über Privates und Politisches austauschen. „Zur Gestaltung des Marktplatzes und dem Neubau des Hauses am Markt haben wir uns dem Motto Bürgerbeteiligung aber richtig verschrieben. Das bedeutet: Bürgerbeteiligungsprozess, Architektenwettbewerb und Bürgerversammlung, bevor die kommunalen Gremien entscheiden, so Stadtverordneter Franz Apfel.

Bürger, die das Gespräch mit der BfB suchen und sie kennenlernen wollen, sind willkommen. red

