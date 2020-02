BfB Mitglied im Klimabündnis Bergstraße

Bensheim.In der jüngsten Sitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) war Katja Knoch vom Klimabündnis Bergstraße zu Gast und informierte Stadtverordnete, Magistratsmitglieder und den Vorstand der BfB über die Ziele des Klimabündnisses.

„Wir möchten ein starkes Bündnis im Kreis schaffen und gemeinsam mit Institutionen, Initiativen, Verbänden, Unternehmen und der Politik Umwelt- und Klimaschutz in die Bevölkerung und in die politischen Entscheidungen tragen. Ebenso wichtig wie das Ziel, 100 Prozent erneuerbare Energien im Kreis zu erreichen, ist auch die Umwelt- und die soziale Verträglichkeit der Umstrukturierungen. Im Fokus steht dabei neben dem schnellstmöglichen Ausbau erneuerbarer Energien auch ein Umdenken in der Mobilität in Richtung Fahrrad, Fußgänger und öffentliche Verkehrsmittel und in der Landwirtschaft in Richtung Humusaufbau, ökologischem, regionalem Lebensmittelanbau und dem Stopp der Flächenversiegelung“, erklärt Katja Knoch.

Nur mit einer Natur- und sozialverträglichen Energiewende könne die Erderhitzung gestoppt werden, deshalb unterstütze man die Ziele des Klimabündnisses Bergstraße,so Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB.

Das in Bensheim bestehende Potenzial an Stromerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen will die BfB nutzen.

Im Klimabündnis Bergstraße sind neben politischen Organisationen auch viele gesellschaftliche Gruppen und Firmen vertreten. Am Dienstag ist die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim dem Klimabündnis Bergstraße beigetreten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020