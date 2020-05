BfB nimmt nicht am Preisgericht teil

Bensheim.Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (2.) um 18 Uhr findet wieder als Telefonkonferenz statt. „Nach unserem gutbesuchten Ortstermin im Neubaugebiet In den Zeilbäumen tauschen wir uns wieder per Telefon aus“, berichtet Barbara Ottofrickenstein-Ripper, BfB-Vertreterin im Ortsbeirat Auerbach.

Die BfB-Fraktion will sich nicht am Preisgericht zum städtebaulichen Wettbewerb zum Marktplatz beteiligen. „Die Eingrenzung des Wettbewerbs auf ein einstöckiges Gebäude machen wir nicht mit. Wir wollen, dass alle drei Vorschläge aus dem Bürgerbeteiligungsprozess im städtebaulichen Wettbewerb abgebildet werden und trauen im Gegensatz zu CDU und SPD den Bürgern unserer Stadt ein eigenes Urteil zu. Wir nehmen an keinem Preisgericht teil, das die Vorstellungen vieler Bürger unserer Stadt von vornherein ausschließt“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

Die Situation der Cafés, Gastwirtschaften und Restaurants sind ein weiteres Thema. Viele Gasthäuser leiden unter den Einschränkungen während der Corona-Pandemie und kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben.

„Wir stellen uns die Frage, ob und wie die Stadt Bensheim das wirtschaftliche Überleben dieser Gasthäuser erleichtern kann“, so Stadtverordneter Franz Apfel an.

Ein weiteres Thema bei der Telefonkonferenz ist das einjährige Bestehen des Klimabündnisses Bergstraße, bei dem die BfB Mitglied ist. Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB informiert über eine Klimademonstration des Bündnisses am Samstag, 6. Juni, in Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.05.2020