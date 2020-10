BfB plädiert für einen Kulturfonds

Bensheim.Die Vorbereitung der nächsten Stadtverordnetenversammlung steht zunächst im Mittelpunkt der Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim am Dienstag (27.) im Hotel Felix, Dammstraße.

„Wir setzen uns für die Sanierung des Sparkassengebäudes am Bahnhof ein. Im Mai 2002 wurde das umfassend sanierte und mit einem zukunftsweisenden Gebäudeanbau versehene Hauptgebäude der Sparkasse eingeweiht. Zum Tag der Architektur 2003 wurde dieses gestalterisch sehr ansprechende Gebäude ausgewählt. Nun sollen angeblich Statik- und Brandschutzprobleme vorliegen. Wir haben dazu eine Anfrage an den Magistrat eingereicht und erwarten hier die notwendige Transparenz für die Bürger nicht nur unserer Stadt“, so die BfB-Fraktion.

Kulturschaffende, Geschäfte und die Gastwirtschaften benötigten weiter die finanzielle Unterstützung der Stadt, heißt es weiter. Die Corona-Pandemie lässt Einnahmen wegbrechen und gefährdet Existenzen. Je länger und einschränkender die Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie anhalten, desto schwieriger werde die Ausgangslage.

„Wir müssen damit rechnen, dass weitere Geschäfte und Gastwirtschaften aufgeben müssen. Um diese Wirtschaftsbereiche zu unterstützen, setzen wir uns dafür ein, dass auch 2021 die Sondernutzungsgebühren für Freisitze bei den Gastwirtschaften und die Gebühren für die Präsentation von Warenkörben gestrichen bleiben“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel.

Weiterhin ist die Unterstützung der Kulturtreibenden in Bensheim für die BfB ein wichtiges Anliegen. Man wolle sich deshalb während der Haushaltsberatungen für 2021 für die Schaffung eines Kulturfonds einsetzen, kündigt BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau an. Um die Geschäfte und die Gastwirtschaften in der Innenstadt zu stabilisieren, wollen die Bürger für Bensheim beraten, ob es finanziell möglich ist, die Parkgebühren im nächsten Jahr auszusetzen, um die Innenstadt attraktiver zu machen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020