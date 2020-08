BfB schlägt eine Parkpauschale vor

Bensheim.„Wir schlagen vor, dass Bensheim eine Parkpauschale für die Tiefgarage Beauner Platz einführt. Das würde den Besuchern von Veranstaltungen im Parktheater und im Bürgerhaus, das nächstes Jahr eröffnet wird, entgegenkommen. Solche Parkpauschalen gibt es ebenfalls im Zusammenhang mit kulturellen Veranstaltungen in Darmstadt am Theater, in Mannheim (Nationaltheater und Wasserturm) und in Frankfurt an der Alten Oper“, darauf weist Joachim Uhde hin, der die BfB im Magistrat der Stadt vertritt. Eine auf Bensheim zugeschnittene Parkpauschale wäre auch ein Gewinn für die Innenstadt und die Gastronomie. Die Innenstadt könnte in den Abendstunden davon profitieren, meint Ingrid Bader, die die BfB im Ortsbeirat Stadtmitte vertritt.

Die BfB-Fraktion hat für die Einführung einer Parkpauschale einen Prüf-Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 17. September eingereicht, informiert Stadtverordneter Norbert Koller. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020