BfB spricht über den Haushaltsplan

Bensheim.Im Mittelpunkt der Beratung der BfB-Fraktion am Dienstag (26.) steht der Haushalt der Stadt Bensheim für das Jahr 2020. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. Im Haushaltsentwurf sind für das nächste Jahr unter anderem mindestens 450 000 Euro zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus vorgesehen.

Aueßrdem sind zur Verlängerung des Busshuttles zum Fürstenlager in Auerbach 32 000 Euro im Haushalt eingeplant. Der Bus soll von April bis Oktober fahren und damit die angespannte Parkplatzsituation am Fürstenlager entlasten helfen. „Die in diesem Jahr begonnene Aktion soll in 2020 fortgeführt werden“, berichtet Stadtverordneter Helmut Reuter. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.11.2019