BfB spricht über den Marktplatz

Bensheim.Zu ihrer Fraktionssitzung trifft sich die Fraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (17.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße.

„Wir besprechen die Reaktionen auf unseren Info-Stand am Samstag, der das Thema Haus am Markt und Belebung des Marktplatzes zum Ziel hat und diskutieren die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Beteiligung der Bürger, informiert Stadtverordneter Norbert Koller.

Als zweiter Schwerpunkt bespricht die BfB die Ergebnisse der Stadtverordnetenversammlung am zu den Themen Marktplatz/Haus am Markt, Märkerwaldstraße in Gronau und die Grundsatzentscheidung zur Abschaffung der Straßenbeitragssatzung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.09.2019