BfB spricht über die Innenstadt

Bensheim.Der Seniorentreff in der Hauptstraße 53 („Brezel“) ist am Dienstag (12.) ab 19 Uhr das Ziel der BfB-Fraktion bei ihrer nächsten Sitzung. „Wir bedanken uns bei Erika Roß und ihrem gesamten Team für die jahrelange ehrenamtliche Arbeit in der Brezel“, erklärt Stadtverordnete Ruth Wohland.

„Wir sprechen über die Vorstellungen des Bürgernetzwerkes für die Innenstadt und werden versuchen, dass die Ergebnisse des Innenstadt-Dialogs Bensheim 2030 und des Bürgernetzwerkes in die weitere kommunalpolitische Arbeit einfließen“, so Joachim Uhde, der die BfB im Magistrat der Stadt vertritt.

Stärker in den Blick nehmen

Einige Punkte aus dem Innenstadtdialog habe man bereits mit den Koalitionspartnern auf den Weg gebracht. „Uns als BfB-Fraktion ist klar, dass das Augenmerk der Innenstadtentwicklung noch stärker in den Fokus der Kommunalpolitik genommen werden muss“, meint Stadtverordneter Franz Apfel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.03.2019