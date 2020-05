BfB spricht über die MEGB

Bensheim.Am Dienstag (5.) findet um 18 Uhr die Telefonkonferenz der Bürger für Bensheim (BfB) statt. Anregungen können unter info@bfb-bensheim.de an die Kommunalpolitiker gerichtet werden.

Wie werden die Fußgängerzone sowie die Innenstadt und die Auerbacher B 3/Geschäftsstraße nach Ende des wirtschaftlichen Stillstandes aussehen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Meinungsaustauschs bei der Telefonkonferenz. Alle Fachleute gingen davon aus, dass uns die Einschränkungen während der Corona-Pandemie wirtschaftlich stark treffen und insbesondere die Innenstädte schwächen werden. Wir werden nicht nur über diese Frage sprechen, sondern auch nach Lösungsmöglichkeiten für die Innenstadt und für Auerbach suchen, so Franz Apfel. „Für uns war bereits vor der Corona-Pandemie klar, wenn die städtische Marketing- und Entwicklungsgesellschaft (MEGB) überhaupt weiterbestehen soll, dann muss ihr Schwerpunkt in der Steuerung der Entwicklung in der Innenstadt und in der Auerbacher Geschäftsstraße an der B 3 liegen“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

Bis zur Kommunalwahl im März 2021 will die BfB Vor- und Nachteile der MEGB und das Zurückholen der Aufgaben der MEGB in die städtische Verwaltung beraten und ihre Position dazu festlegen. Ein weiteres Thema wird der Schulentwicklungsplan des Kreises sein und hier der Erhalt der Kirchbergschule als Förderstufe und Grundschule. „Wir werden uns dabei an die Seite der Eltern, des Fördervereins und des Kollegiums stellen, die die bewährten Strukturen erhalten wollen“, kündigt Stadtrat Joachim Uhde an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020