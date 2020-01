BfB spricht über Lärmaktionsplan

Bensheim.Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (14.) um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Alevitischen Gemeinde Bergstraße, Neuhofstraße 13, in Bensheim statt. „Wir wollen den neuen Vorstand der Alevitischen Gemeinde im Gespräch kennenlernen und knüpfen dabei an frühere Gespräche an“, informiert BfB-Stadtrat Joachim Uhde.

Im Anschluss daran wird über den Lärmaktionsplan gesprochen. Stellungnahmen können bis 21. Januar beim Regierungspräsidium Darmstadt abgegeben werden. Dabei geht es um die Bekämpfung von Umgebungslärm. Die Lärmaktionspläne werden alle fünf Jahre überprüft und gegebenenfalls überarbeitet, darauf weist BfB-Stadtrat Andreas Born hin. Interessierte Gäste sind zur Sitzung willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.01.2020