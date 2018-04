Anzeige

Bensheim.Zu ihrer Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim am heutigen Dienstag (3.) um 18 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. „Wir bereiten die Themen für die Stadtverordnetenversammlung im Mai vor und besprechen unsere Ortstermine und Informationsgespräche bis zur Sommerpause“, so Stadtverordneter Franz Apfel.

Nachts Tempo 100?

Um 18.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix. Auf Vorschlag von Joachim Uhde, der die BfB im Magistrat vertritt, bespricht die BfB das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 100 nachts auf der A 5. In Baden-Württemberg seien Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Autobahnen die Normalität, um Bürger vor gesundheitsgefährdenden Lärm besser zu schützen.

Interessierte Gäste sind ab 18.45 Uhr bei der BfB willkommen, heißt es abschließend. red