Bensheim.Zu ihrer nächsten Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (17.) ab 19 Uhr im Eiscafé Roma in der Wormser Straße. Zuerst werden intern über wichtige Themen aus der Koalitionsrunde gesprochen, heißt es in der Ankündigung.

Um 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Café Roma. Dabei geht es um Einschätzungen zur aktuellen bundespolitischen Entwicklungen bezüglich Novellierung der Grundsteuer und potenzielle Auswirkungen auf die kommunale Ebene – soweit derzeit möglich.

Weiterhin soll das Ansinnen der Bürgerinitiative Riedwiese Süd aufgegriffen und diskutiert werden, teilt BfB-Stadtverordneter Norbert Koller mit. Interessierte Gäste sind ab 19.45 Uhr bei der BfB willkommen. red