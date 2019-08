BfB spricht über Stadtnatur

Bensheim.Zur Fraktionssitzung trifft sich die BfB am Dienstag (20.) im Hotel Felix. Die Besprechung von Verwaltungsvorlagen für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung steht zunächst im Mittelpunkt der Aussprache.

Ab 19.45 Uhr steht im Mittelpunkt der Diskussion der vom Bundeskabinett beschlossene Masterplan Stadtnatur. Die BfB-Fraktion arbeite seit ihrer Gründung 2007 genau an den Themen, die im Masterplan benannt werden. „Wir beraten, welche positiven Ansätze wir in Bensheim zusätzlich aufgreifen und umsetzen können“, informiert Franz Apfel. „Stadtnatur bedeutet mehr Grünflächen, Dachbegrünungen und der Erhalt von Brachflächen, die einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel leisten. Mit Blick auf die zunehmenden Hitzewellen und Starkregenereignisse werden schon heute grüne Lösungen bevorzugt. Selbst kleinere Grünanlagen können die Temperaturen im Vergleich zur bebauten Umgebung bereits um vier Grad und mehr senken, so Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau hin. Gäste sind ab 19.45 Uhr im Hotel Felix willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019