BfB tagt erst am Mittwoch

Bensheim.Die Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) verschiebt sich auf Mittwoch (23.), 18 Uhr, im Hotel Felix in der Dammstraße.

„Wir rufen zur Teilnahme am Fahrradklimatest auf und hoffen auf viele Teilnehmer. Bei der Bewertung geht es darum, die Stärken und Schwächen zu erfahren. Dieses Jahr kommen noch weitere Fragen hinzu, die Corona und Radfahren betrachten“, darauf weist Verkehrsdezernent Andreas Born (BfB) hin.

An der Umfrage, die vom Fahrradclub ADFC und dem Bundesministerium Verkehr gemeinsam durchgeführt wird, kann jeder teilnehmen unter: www.fahrradklima-test.adfc.de.

Thema bei der BfB ist auch der Weihnachtsmarkt in Bensheim. Das Winzerfest ist wegen der Pandemie ausgefallen. Trotzdem wurde das Riesenrad und einige Buden aufgebaut. „Das kam gut an. Wenn die Buden des Weihnachtsmarktes entzerrt werden, ist sicher ein Weihnachtsmarkt in etwas veränderter Form in Bensheim möglich“, meint Stadtverordneter Franz Apfel. Schwerpunkt des Abends ist die Vorbereitung der Kommunalwahl. red

