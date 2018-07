Anzeige

Bensheim.Die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim ( BfB ) lädt zu einer Sommerwanderung ein. Die Gruppe trifft sich am Samstag, 7. Juli, um 12.40 Uhr am Bahnhof Bensheim auf der Westseite (Netto-Parkplatz). Von dort aus fährt man nach Hochstädten. Gäste sind willkommen. Es bestehen Mitfahrgelegenheiten.

Um 13 Uhr beginnt die Wanderung am Hochstädter Haus und führt auf dem Sommerweg (Waldweg) durch eine naturbelassene reizvolle Landschaft bis zum Staatspark Fürstenlager. Die Wegstrecke von 1,6 Kilometern hat nur am Anfang und am Ende eine kleine Steigung. Der Wanderweg ist für Alt und Jung gut begehbar.

Abschluss im Hochstädter Haus

Anschließend ist noch ein kleiner Rundgang im Staatsparkpark vorgesehen. Danach ist der Rückweg nach Hochstädten geplant mit Abschluss im neuen Café im Hochstädter Haus. Im Café werden Kuchen und herzhafte Snacks, Getränke angeboten sowie eine exklusiv hergestellte Torte mit Hochstädter Apfelbrand.