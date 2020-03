BfB will ein zweistöckiges Gebäude

Bensheim.Die BfB-Fraktion fordert, dass alle drei Varianten – keine Bebauung, einstöckige Bebauung und zweistöckige Bebauung – in einem städtebaulichen Wettbewerb dargestellt werden. „Im Gegensatz zur CDU vertrauen wir auf das Urteil der Bensheimer, die ein Recht auf Auswahl und Vergleich an dieser für unsere Innenstadt zentralen Stelle haben müssen“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

Bensheim brauche einen ergebnisoffenen städtebaulichen Wettbewerb für die Gestaltung des Marktplatzes und des Hauses am Markt. „Wir hoffen, dass die Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren zum Marktplatz/Haus am Markt Erfolg haben wird. Als BfB-Fraktion setzen wir uns für ein zweistöckiges Gebäude ein.“

Belebung im Mittelpunkt

Dabei sei die Rosette von Sankt Georg zu sehen. Für die BfB stehe die Belebung des Marktplatzes im Mittelpunkt. „Wir stellen uns sowohl ein Café als auch eine weitere Einrichtung vor, die Besucher in die Innenstadt zieht. Dabei denken wir an das Familienzentrum, das sehr große Raumsorgen hat und denen bereits ein unterschriebener Vertrag der Stadt für das Haus am Markt vorlag“, erinnert Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau.

Bürgermeister Rolf Richter und die CDU hätten erneut die Chance verpasst, die Gestaltung des Marktplatzes auf eine breite Grundlage in der Bürgerschaft zu stellen. Noch nicht einmal im zuständigen Ortsbeirat Mitte habe die CDU Zustimmung zu ihrem Vorgehen.

„Wir bedauern diese Entwicklung und hoffen darauf, dass die Einsicht wächst, das Bensheims Bürger verschiedene Entwürfe vorgelegt bekommen sollen. Diese Chance zu ergreifen ist noch nicht zu spät“, stellt Stadtverordneter Franz Apfel abschließend fest. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020