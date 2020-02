BfB will Ergebnis nicht akzeptieren

Bensheim.Die Diskussion um die Zukunft des Marktplatzes wird auch nach der Entscheidung des Stadtparlaments für die Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs weitergeführt.

„Der Bürgerbeteiligungsprozess zum städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung des Marktplatzes/Haus am Markt wurde von der Stadtverwaltung von Anfang an in die Richtung des von Bürgermeister Rolf Richter gewünschten späteren Ergebnisses gesteuert. Wir kritisieren diese Einengung und erinnern daran, dass dieser Prozess ergebnisoffen geführt werden sollte, erklärt Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau nun erneut für die BfB.

Bürgermeister Richter und die CDU hätten die Chance, den städtebaulichen Wettbewerb zur Gestaltung des Marktplatzes auf eine breite Grundlage zu stellen, erneut verpasst. „Wenn wir an die Vorgeschichte erinnern, so müssen wir anhand der Fakten feststellen, dass es keinerlei Verlässlichkeit und Geradlinigkeit bei den Verantwortlichen gibt: Millionen Euro wurden in den Sand gesetzt und die Bürgerbeteiligung auf den Kopf gestellt, meint Stadtverordneter Helmut Reuter fest. Die BfB fordert nun – wie die FWG auch – die städtische MEGB und deren Geschäftsführer Helmut Richter auf, die Vertragsbestandteile des Mietvertrages mit dem Café Extrablatt offenzulegen. Die Bürger und die Stadtverordneten hätten ein Recht darauf zu erfahren, „ob Mängel bei der Ausarbeitung des Vertrages vorliegen und ob dadurch gegebenenfalls Schadenersatzansprüche in bedeutender Höhe auf die Stadt zukommen“, so Stadtverordneter Franz Apfel.

Man werde das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs, auf das von vornherein hingesteuert worden sei, jedenfalls nicht akzeptieren. Wir werden uns weiter für einen Bürgerdialog starkmachen, der diesen Namen tatsächlich verdient. Bei der Gestaltung unseres Marktplatzes wird es keine Ruhe in der Bürgerschaft geben“, betont Stadtverordnete Ruth Wohland. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.02.2020