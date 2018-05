Anzeige

Bensheim.Zu ihrer Fraktionssitzung trifft sich die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (29.) um 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. „Wie können Mülleimer farblich freundlicher gestaltet und damit sichtbarer im Stadtbild werden?“. Zu diesem Thema hat Joachim Uhde, Vertreter der BfB im Magistrat, einen konkreten Vorschlag. Weiter wird das Thema Bauleitplanung im Klimaschutz und im Umweltbereich in der BfB-Fraktion besprochen.

Um 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix in der Dammstraße. Nach dem Sanierungsbeginn des Bürgerhauses will man die Umgebung des Bürgerhauses näher betrachten. Das Hoffart-Gelände ist zum Verkauf ausgeschrieben. In der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU, GLB und BfB ist vereinbart, dass für das Umfeld des Bürgerhauses und Parktheaters ein Gestaltungsvorschlag erstellt wird, der unter anderem eine Grünfläche und die Verlegung der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage in die nördliche Promenadenstraße umfassen soll.

Auch der Auf- und Abgang zur Tiefgarage am Bürgerhaus wird angesprochen, „der sich oft in einem verbesserungswürdigen Zustand befindet“, stellt Stadtverordneter Helmut Reuter fest. Gäste sind ab 19.45 Uhr eingeladen. red