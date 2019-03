BfB will „Friedhofsruhe am Marktplatz beenden“

Bensheim.In der jüngsten Sitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) wurde über ein Schreiben der „Mutigen Bürger“ an die Stadtverordneten der Koalition in Bensheim beraten. Das Schreiben sei allerdings nicht von den „Mutigen Bürgern“, sondern von Edbill Grote persönlich mit dem Firmen-Logo von HTV verfasst gewesen.

„Nicht wahrheitsgemäß“

Obwohl Grote als Zuschauer bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung dabei gewesen sei und das Abstimmungsergebnis mit Namen und Fraktionen im BA stand, „wurde das Abstimmungsergebnis nicht wahrheitsgemäß wiedergegeben“, meint BfB-Stadtverordneter Norbert Koller.

In dem Schreiben hieß es unter anderem: „Bei der kürzlich erfolgten Abstimmung bezüglich des Abrisses des Hauses am Markt haben die Politiker der Fraktionen der CDU, Grünen und BfB alle für den Abriss gestimmt.“ Wie könne man sich einen solchen Fehler erlauben?, fragen sich die BfB-Stadtverordneten. „Oder haben seine Mitstreiter bei den Mutigen Bürgern das fehlerhafte Schreiben vorher gar nicht zu Gesicht bekommen? Wundern würde uns das jedenfalls nicht“, moniert die BfB.

Die Wählergemeinschaft kritisiert auch, dass die Vereinigung mit dem Slogan „Wir sind das Volk“ werbe. Niemand könne sich als „Wir sind das Volk bezeichnen“, so die BfB, und verweist unter anderem auf die Demo gegen den Abriss des Hauses am Markt mit 60 Teilnehmern.

Auch die in der Koalition vertretenen Fraktionen von CDU, GLB und BfB könnten nicht für sich in Anspruch nehmen, das „Volk“ zu sein. „Aber die wurden wenigstens demokratisch gewählt“, betont Franz Apfel. Der Anspruch der Wählergemeinschaft sei klar benannt: Ziel sei eine Belebung des Bensheimer Marktplatzes, um „die dort bestehende Friedhofsruhe zu beenden“. Mit dem bestehenden Haus am Markt werde keine anspruchsvolle Gastronomie den Marktplatz beleben. Mit dem Neubau bekomme der Marktplatz seine Bedeutung als Zentrum zurück.

Der Ankauf und die Entwicklung des ehemaligen Kaufhauses Krämer werde ebenso dazu beitragen, dass das Stadtzentrum gestärkt wird. „Gleichzeitig arbeitet die Verwaltung und der für das Marktwesen zuständige Vertreter im Magistrat, Andreas Born von der BfB an mehr Marktständen“, heißt es abschließend in der Mitteilung von Franz Apfel und Norbert Koller. red

