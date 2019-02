BfB zum Thema Innenstadt

Bensheim.In ihrer nächsten Fraktionssitzung haben die Bürger für Bensheim (BfB) Tatjana Steinbrenner, die Geschäftsführerin des Kaufhauses Ganz, zu Gast.

„Wir wollen mit Frau Steinbrenner über Veränderungen im Kaufverhalten und die Auswirkungen auf die Innenstadt sprechen“, informiert BfB-Stadtverordneter Franz Apfel. Die Sitzung findet am Dienstag, 19. Februar, statt und beginnt um 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße. Die Gespräche der Stadt mit dem Investor des Neumarkt-Centers werden von der BfB unterstützt. „Ein Nahversorger für die Innenstadt war ein Wunsch der Zukunftswerkstatt“, heißt es. Weitere Wünsche waren die Ergänzung von Spielgeräten am Wambolter Hof und die Umgestaltung des Bereiches am Nibelungenbrunnen, darauf weist Ruth Wohland hin. red

