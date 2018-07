BI Riedwiese: „Bürger werden getäuscht“

Anzeige

Mit der benachbarten Firma Dr. Reckeweg sei im Folgenden auch ein Vorvertrag geschlossen worden. Die Firma erwerbe das Teilgebiet, das sie für die Erweiterung ihres Betriebes benötigt. „Ebenso wurde mit der Firma Blechschmitt ein Vorvertrag zum Kauf eines Teilgeländes geschlossen. Die Firma kann dieses Gelände kaufen, falls der Bebauungsplan in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird“, schreibt die BI.

Andere Interessenten könnten demnach nicht – wie in der Stadtverordnetenversammlung behauptet – diesen Grund erwerben. Dieses Vorgehen verdeutliche das „große Interesse des Magistrats“, das in Fehlheim ansässige Unternehmen zum Umzug zu bewegen. Es stehe den Bebauungsplänen in Fehlheim im Wege und störe mit seinem Lkw-Verkehr. In einer Stellungnahme der CDU-Fraktion vom 28. Januar habe es bereits geheißen, dass das Unternehmen in Fehlheim in zentraler Lage Flächen besitzt, die für eine wohnbauliche Innenentwicklung sehr interessant sein dürften. Nachzulesen sei dies im Internet unter www.cdubensheim.de.

So erkläre sich auch, dass das zweimalige Votum des Ortsbeirats West gegen die Ansiedlung einer Recycling-Anlage „An der Riedwiese Süd“ bei der Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung am 21. Juni keine Beachtung fand. Gleiches gelte für die von mehr als 400 Bürgern unterzeichnete Stellungnahme gegen eine solche Anlage und die Einsprüche der ansässigen, teils ganz unmittelbar benachbarten und betroffenen Firmen, Betriebe und der Karl-Kübel-Schule. Selbst die IHK rate in ihrer Stellungnahme davon ab, an der Riedwiese Süd eine Recyclinganlage zu installieren, so die BI weiter.

„Anwohner nur beruhigen“

Laut Bürgerinitiative ist die Ansiedlung einer Bauschutt-Recyclinganlage mit der Rückstufung der Fläche von Industrie- in Gewerbegebiet keinesfalls vom Tisch. „Vielmehr sollen damit die Anwohner beruhigt werden, um das Vorhaben in Ruhe weiter betreiben zu können“, wirft die BI der Stadt vor.

Die BI fordert vor der endgültigen Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung von der Stadt eine offene und transparente Information zu den bisher getroffenen Vereinbarungen der Verwaltung und der MEGB mit den betreffenden Firmen und Grundstückbesitzern, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.07.2018