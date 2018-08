Anzeige

Wenn der Bebauungsplan so wie bisher fortgeführt werde, könne und werde das RP allerdings eine Bauschutt-Recycling-Anlage genehmigen und genehmigen müssen, heißt es weiter. Denn mit dem Bebauungsplan schaffe die Stadt eine einklagbare Voraussetzung. Das RP lege lediglich im Rahmen eines Bauantrags Einzelheiten zum Emissionsschutz wie Lärm, Staub und Ähnliches fest.

In der Verantwortung der Stadtverordneten liege es, die Ansiedlung eines solchen die Umgebung belastenden und störenden Betriebs gemäß der Baunutzungsverordnung auszuschließen. Der Antrag, dass die Stadtverordnetenversammlung eine Bauschutt-Recycling-Anlage an dieser Stelle ablehnen soll, sei ein verbaler, aber rechtlich belangloser Akt. Es handele es sich um einen reinen „Schau-Antrag“ der Koalition. Wenn CDU, GLB und BfB die Anlage an der Riedwiese ablehnen wollen, müssten sie die planungsrechtlichen Möglichkeiten verantwortlich nutzen. Das Baugesetzbuch gebe den Kommunen und den Stadtverordneten dazu die Möglichkeit.

„Frommer und naiver Wunsch“

Die Stadtverordneten trügen alleine die Verantwortung, was planungsrechtlich mit Hilfe des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung in einem Bebauungsplan festgelegt wird. „Wenn die Stadtverordneten vom Baudezernenten falsch oder nicht beraten werden, entlässt sie dies nicht aus ihrer Verantwortung“, meinen die Verantwortlichen der Bürgerinitiative.

Es sei ein frommer und sehr naiver Wunsch, dass die MEGB der Bitte der Koalition nachkomme, vertraglich sicherzustellen, dass keine Bauschutt-Recycling-Anlage errichtet und betrieben wird. Wenn sich die Koalition auf die drei Punkte der Vereinbarung verlasse, sei sie ahnungslos, gutgläubig „oder sie täuscht die Öffentlichkeit bewusst und wird ihrer wichtigen Aufgabe als Kontrollfunktion für das Baudezernat und die Verwaltung nicht gerecht“, schreibt die BI. Dann sei die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung genauso überflüssig wie funktionslos.

„Warum zieren sich Bürgermeister Rolf Richter, Baudezernent Helmut Sachwitz und die Koalition, diesen Ausschluss einer Bauschutt-Recycling-Anlage und anderer Staub und Lärm emittierender Betriebe für den Bebauungsplan Riedwiese Süd, unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauung, fachlich und rechtlich sorgfältig zu prüfen, abzuwägen – wie es das Baugesetzbuch fordert und in Verbindung mit der Baunutzungsordnung auch hergibt – und einen verträglichen Bebauungsplan-Entwurf der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen?“, fragt die Bürgerinitiative in ihrer Pressemitteilung abschließend. red

