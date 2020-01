„Bibel-Teilen“ wieder im Weltladen

Bensheim.Viele Menschen machen sich Gedanken, wie man die Bibel – und vor allem das Lesen darin – den Christen wieder näherbringen könnte. Viele Christen suchen Möglichkeiten mit Bibeltexten umzugehen und darüber ins Gespräch zu kommen.

In den christlichen Gemeinden allerorten fehlt es nicht an Möglichkeiten mitzuarbeiten, aktiv zu sein, zu planen und Projekte zu unterstützen. Einen Rahmen, über Gottesbilder und Gebetserfahrung und die Umsetzung des Glaubens im Alltag zu sprechen, sucht man häufig vergebens.

In der Gemeinde Sankt Georg findet seit 20 Jahren mit großer Treue jeden Mittwochabend das „Bibel-Teilen“ im Weltladen statt. Unspektakulär und bescheiden lesen Gemeindemitglieder in der Heiligen Schrift und tauschen sich in einer simplen Sieben-Schritte-Methode über das Erfahrene aus.

Nach einer kurzen Übergangsphase, in der sich die Gruppe im Pfarrzentrum traf, wird jetzt wieder jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im neuen Weltladen in der Hauptstraße 53 die Bibel geteilt.

Wie die Veranstalter mitteilen, sind neue Teilnehmer und Gäste jederzeit willkommen. Jeder, der Interesse hat, sich gerade heute mit dem Wort Gottes und seinem Glauben auseinanderzusetzen, und das nicht unbedingt alleine tun möchte, darf vorbeischauen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich und Bibeln sind reichlich vorhanden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.01.2020