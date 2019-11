Bibelgeschichten bei Kerzenschein

Bensheim.Am Freitag (15.) wird in ganz Deutschland wieder vorgelesen: Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen.

Auch in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Laurentius wird an diesem Tag vorgelesen: Von 17 bis 18 Uhr werden in der stimmungsvollen Atmosphäre der Marienkapelle (Zugang über die Hauptkirche) Geschichten aus der Bibel in kindgerechter Fassung zu hören sein.

Die Vorleseaktion richtet sich an Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter. Die Kinder dürfen dazu ihre Kuscheldecken mitbringen um im gemütlichen Schein von Kerzen in die Welt der Bibel einzutauchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019