Anzeige

Bensheim.Die alte Turnhalle am AKG wird zum neuen Herzstück der Schule. Daran hegt Nicola Wölbern keine Zweifel. Zurzeit werden die Räumlichkeiten im Zuge der Sanierung des Haupthauses umgebaut – in eine Bibliothek inklusive Empore, die der sehr engagierte Förderverein des Gymnasiums spendiert hat. Über eine Wendeltreppe wird man zu den höher gelagerten Arbeitsplätzen gelangen. 37 000 Euro hat der Verein dafür gesammelt, unter anderem durch einen Spendenlauf, der alleine 26 000 Euro einbrachte.

„Wer die Turnhalle von früher kennt, wird sie nicht wiedererkennen“, verspricht Wölbern. Ende Dezember soll die Bibliothek in Betrieb genommen werden, im Januar ist die große Einweihung geplant. Man habe sich bewusst dagegen entschieden, dem künftigen kleinen Juwel der Schule den Titel Mediathek zu verpassen. Der Umgang mit Büchern, das haptische Erlebnis soll in Zeiten voranschreitender Digitalisierung nicht in den Hintergrund gedrängt werden.

12 000 bis 15 000 Medien

„Die Bibliothek soll ein Lernzentrum werden, in dem die Schüler an Wissen kommen. Es wird auch digitale Medien und die Möglichkeit zur Datenrecherche geben“, umreißt Nicola Wölbern bei einem Rundgang am Dienstag das Profil. Ausgelegt wird sie für 12 000 bis 15 000 Medien sein.