Bienen-Refugium im Hospiz-Garten

Es soll in den mit Hilfe der Bensheimer Bürgerschaft wieder hergestellten Hospizgarten Bienen, Wildbienen und Hummeln zurückbringen und damit einen Beitrag zum Erhalt des natürlichen Gleichgewichts und der Artenvielfalt leisten. „Unser Projekt umfasst das bereits aufgebaute Wildbienenhotel sowie natürliche Nisthilfen, einen Schaukasten und zwei Bienenvölker, die den Gartenbesuchern spannende Einblicke in das Leben dieser Insekten bieten“, erläuterte Peter Dengler, der Vorsitzende des Bienenzüchtervereins, der Landtagsabgeordneten und ihren Parteifreunden vor Ort. Das „Refugium für Bienen“ sei als lebendiger Naturlehrpfad konzipiert, der mit Hilfe der dazu gehörenden Informationstafeln über die Besonderheiten von Honigbienen, Hummeln und Co. informiere und ihre Bedeutung für Natur und Mensch anschaulich mache. Und es sei durchaus auch als Anregung für die Gäste des Hospizgartens gedacht, vielleicht auch im eigenen Garten etwas für den Erhalt der bedrohten Insekten zu tun. Selbstverständlich sei der Bienenzüchterverein von Anfang an sehr gerne bereit gewesen, sich mit einem solchen Projekt an der Wiederherstellung des zwischenzeitlich verwilderten Hospizgartens zu beteiligen, erklärte Peter Dengler weiter und unterstrich: „Aber aus eigenen Mitteln hätten wir es nicht verwirklichen können. Erst der Gewinn aus der Umweltlotterie hat uns die Freiheit gegeben, es tatsächlich auch so zu realisieren, wie es jetzt Gestalt annimmt.“

Rund 3500 Euro würden für den Aufbau benötigt, weitere 300 Euro jährlich anschließend für den Erhalt und die Pflege,teilte der Verein mit. red

