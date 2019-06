Bienenfreundlicher Garten angelegt

Bensheim.Die Klasse 4b der Joseph-Heckler-Schule in Bensheim hat sich in der Projektwoche mit dem Thema Bienen- und Insektenschutz beschäftigt. Die Schüler haben beschlossen, die Rasenflächen an der Schule in einen bienenfreundlichen Garten umzugestalten. Als Werbeträgerin und Maskottchen haben die Mädchen und Jungen mit ihrer Lehrerin Katja Straschil die „Bensemer Bie“ erfunden, die zur Zeit als Ausstellung im Schaufenster der Buchhandlung Schlapp in Bensheim zu sehen ist. Die Klasse durfte hier eine Schaufensterdekoration gestalten.

Am Bürgerfest-Samstag, 15. Juni, sind die Klasse 4b und Klasse 1/2 d der Jospeh-Heckler-Schule mit einem Infostand auf dem Bensheimer Marktplatz vertreten. Dort sollen Spenden zum weiteren Ausbau des bienenfreundliche Gartens gesammelt werden. red/Bild: Heckler-Schule

