Big Band der Bundeswehr spielt in der Weststadthalle

Bensheim.Auf Einladung der Lions-Clubs (LC) aus der Region – LC Justus von Liebig Darmstadt, LC Darmstadt-Castrum und LC Bergstraße – gastiert die Big Band der Bundeswehr am Dienstag, 31. März, um 20 Uhr in der Weststadthalle.

„The Lion swings tonight“ lautet das Motto des Abends, der nicht nur im Zeichen des klassischen Big Band-Sounds mit fetzigen Titeln des Swing, Rock und Pop steht, sondern als Wohltätigkeitsveranstaltung der Diabetes-Prävention zu Gute kommen wird. Die Schirmherrschaft für diesen Konzertabend der Extraklasse hat daher der Präsident der Hessischen Landesärztekammer, Edgar Pinkowski, übernommen.

In der Ankündigung heißt es: Die Big-Band der Bundeswehr gehört unter ihrem Band-Leader Timor Oliver Chadik zu den herausragendsten Jazz- und Unterhaltungsorchestern Europas. Im Gepäck haben die Musiker, die in klassischer Big-Band-Formation auftreten, bekannte Jazz-Titel von Glenn Miller bis Duke Ellington, aber auch neu arrangierte Hits aus den Bereichen Rock und Pop. Die drei Lions-Clubs werden mit dem Reinerlös aus dem Konzert den Kampf gegen Diabetes unterstützen. In Deutschland leben 6,7 Millionen Diabetiker. Darüber hinaus wissen zwei Millionen Menschen in Deutschland überhaupt nicht, dass sie an Diabetes erkrankt sind. Von den 6,7 Millionen leiden etwa 300 000 Menschen an Diabetes Typ 1 – davon sind rund 30.000 im Kinder- und Säuglingsalter.

Die Typ-1-Diabetiker sind immer auf eine Insulinzufuhr angewiesen und werden ärztlich behandelt. „Lions-Clubs sind natürlich keine Konkurrenz zu bestehenden Strukturen der Patientenversorgung, sondern unterstützen nachhaltige Präventionsprogramme. Ziel der präventiven Aufklärungskampagnen in Deutschland ist, bei möglichst vielen Menschen das Bewusstsein für effektive Vorbeugung gegen Diabetes zu wecken“, heißt es in der Pressemitteilung. red

Info: Kartenverkauf: Musikbox, Telefon 06251/62551, und www.bigband-lions.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.02.2020