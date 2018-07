Bike-Park, Kita, Wohnmobile

Anzeige

Bensheim.Mehrere Vorhaben der Stadt, die bereits umgesetzt werden oder gerade geplant sind, befinden sich im Bereich des Berliner Rings zwischen Taunusanlage und Weiherhausstadion. Vor Ort informieren die Kommunalpolitiker der CDU-Fraktion am Dienstag (10.) über die einzelnen Projekte.

Bebauungsplan beschlossen

„Der Bedarf an Plätzen in der Kinderbetreuung steigt. Wir sorgen deshalb für zusätzliche Angebote, eine neue Tagesstätte soll am Bertolt-Brecht-Ring errichtet werden“, berichtet Ortsvorsteherin Ingrid Schich-Kiefer.

Das Grundstück, das sich an der Einmündung zum Berliner Ring befindet, ist bislang unbebaut. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen. Über die Inhalte wird bei der ersten Station des Rundgangs gesprochen. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Ecke Berliner Ring/Bertolt-Brecht-Ring.